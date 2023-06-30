Росіяни обстріляли житловий будинок на Херсонщині: серед поранених — дитина

Чоловік на руїнах будинку у Херсоні 4 травня 2023 р. Ілюстративне фото: Суспільне Херсон

Російські окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці, що на Херсонщині. Внаслідок цього постраждала сім'я з дитиною.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Хто постраждав

"У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості. Також через ворожий удар поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка", — зазначив він.

Всіх поранених шпиталізували, медики надають їм всю потрібну допомогу.

Обстріли не вщухають

Вранці 30 червня російські окупанти завдали удар по Херсонській області. Поранено дві людини, мешканку Херсона госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, раніше у Херсонській області на російській міні підірвався комбайн. Він виконував польові роботи.