Росіяни обстріляли житловий будинок на Херсонщині: серед поранених — дитина
Російські окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці, що на Херсонщині. Внаслідок цього постраждала сім'я з дитиною.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Хто постраждав
"У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості. Також через ворожий удар поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка", — зазначив він.
Всіх поранених шпиталізували, медики надають їм всю потрібну допомогу.
Обстріли не вщухають
Вранці 30 червня російські окупанти завдали удар по Херсонській області. Поранено дві людини, мешканку Херсона госпіталізували у важкому стані.
Нагадаємо, раніше у Херсонській області на російській міні підірвався комбайн. Він виконував польові роботи.