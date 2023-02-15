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Чому буксує російський наступ: названо головні причини

15 лютого 2023 11:34
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, чому захлинається російський наступ
Існують три фактори, які визначають успіх атакуючих дій
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська розпочали активні наступальні дії на декількох напрямках. Однак їхні зусилля практично не приносять їм успіху через низку причин.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Тут важливу роль відіграють три фактори: підготовка, забезпечення та взаємодія", — сказав Селезньов.

По-перше, пояснив він, присутній фактор слабкої підготовки особового складу.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

"Оскільки штурмові групи мають розчищати шлях тим, хто йде позаду, для цього групи мають бути якісно забезпечені та до того ж ще повинні мати відповідні навички та вміння. Якщо немає ні того, ні іншого, то, відповідно, наступ захлинається", — зазначив військовий експерт.

Крім того, додав він, важливо роль відіграє координація дій між командуванням підрозділів.

Разом з тим, атака піхоти повинна мати суттєву підтримку з повітря та бронетехнікою. Основну ж роль відіграє своєчасне забезпечення військ усім необхідним: від продовольства до боєприпасів. А з цим у росіян існують проблеми.

"А якщо цих складових немає, або якась одна з них "кульгає", то це призводить до поганих наслідків", — констатував колишній співробітник українського Генштабу.

Що відбувається на фронтах

Британські військові аналітики зазначають, що російське командування не знає, якій ділянці фронту надати перевагу.

Великий український наступ на Запоріжжі поставить під сумнів життєздатність "сухопутного мосту" з Ростовської області до Криму через південь України.

Успіх Сил оборони України в Луганській області підірве плани кремля щодо захоплення усієї території Донбасу.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, росія вже почала свій "великий наступ", втім одразу ж зіткнулася з "великими проблемами".

Американські аналітики дійшли висновку, що окупаційні війська не готові для ефективних наступальних операцій.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні повідомляли, що росія у війні з Україною втратила близько половини танків. Наразі кремль робить ставку на людський ресурс.

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