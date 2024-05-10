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Румыния назвала оружие, которое передавала Украине

10 мая 2024 06:54
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Какое оружие и военную помощь оказывала Румыния Украине
Румынский Т-72 на хранении в Бухаресте, 2014 год. Фото: Victor Samartinean
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Бухарест официально рассекретил всеобщую номенклатуру военных поставок для Украины. В список попали бронетранспортеры TAB-71, реактивные системы залпового огня APR-40 и не только.

Об этом пишет Defense Express.

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Посол Румынии в США Андрей Мурару заявил, что страна поставляла Украине гаубицы, снаряды 122-мм и 152-мм, гранатометы, пулеметы ДШК, бронетранспортеры TAB-71 и реактивные системы залпового огня APR-40 и "многое другое". Впрочем, в перечень не попал ни один танк Т-72 или истребитель Миг-29, которые Румыния имела на хранении еще в начале февраля 2022 года и не использовала.

В Defense Express отметили, что Т-72 армия Румынии сняла с вооружения в 2005 году из-за отсутствия кондиционных снарядов калибра 125-мм и "своеобразного понимания румынскими военными стандартов НАТО", предусматривающих унификацию парка техники и вооружения. Румынские коллеги Defense Romania писали в одной из своих публикаций, что в мае 2022 года Румыния хранила до 30 танков Т-72. Из них только пять могли использовать, как машины для обучения, а остальные — на "донорство" запчастей.

Румынский Миг-29

Румынские МиГ-29, фото архивные. Фото: twitter-профиль Mihai Tanasa

Такая же участь постигла и 18 самолетов МиГ-29 ВВС Румынии, которые тоже списали в 2003 году. Мотивом такого решения стало то, что для этих истребителей на балансе румынских ВВС не было соответствующего вооружения, а срок проведения капитального ремонта истек. Оказалось, что единственный экземпляр модернизированного в сотрудничестве с Elbit Systems МиГ-29 Sniper впоследствии оказался в музее.

Интересно, что издание Defese Romania отмечало, что в конце марта 2022 года румынские истребители МиГ-29 все еще находились на хранении и могли быть переданы Украине. Мотивы такого решения власти в издании не комментировали.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсудить отправки ракетной системы Patriot в Украину. Министерство Германии также пообещало приобрести Украине три системы.

Также мы писали о том, как работает лендлиз для Украины и что пошло не так.

оружие
Румыния
военная помощь
Украина
танки
самолеты
МиГ-29

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