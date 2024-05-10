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Румунія назвала зброю, яку передавала Україні

10 травня 2024 06:54
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Яку зброю та військову допомогу надавала Румунія Україні
Румунські Т-72 на зберіганні в Бухаресті, 2014 рік. Фото: Victor Samartinean
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Бухарест офіційно розсекретив загальну номенклатуру військових поставок для України. У перелік потрапили бронетранспортери TAB-71, реактивні системи залпового вогню APR-40 й не тільки. 

Про це пише Defense Express.

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Посол Румунії в США Андрій Мурару заявив, що країна постачала Україні гаубиці, снаряди122-мм та 152-мм, гранатомети, кулемети ДШК, бронетранспортери TAB-71 та реактивні системи залпового вогню APR-40 та "багато чого іншого". Втім у перелік не потрапив жоден танк Т-72 чи винищувач Міг-29, які Румунія мала на зберіганні ще на початку лютого 2022 року та не використовувала.

У Defense Express зазначили, що Т-72 армія Румунії зняла з озброєння в 2005 році через відсутність кондиційних снарядів калібру 125-мм та "своєрідне розуміння румунськими військовими стандартів НАТО", які передбачають уніфікацію парку техніки та озброєння. Румунські колеги Defense Romania писали в одній з своїх публікацій, що у травні 2022 року Румунія мала на зберіганні до 30 танків Т-72. З них лише п'ять могли використовувати, як машини для навчання, а решту ж — на "донорство" запчастин.

Румунський Міг-29

Румунські МіГ-29, фото архівні. Фото: twitter-профіль Mihai Tanasa

Така ж доля спіткала й 18 літаків МіГ-29 ВПС Румунії, які теж списали у 2003 році. Мотивом такого рішення стало те, що для цих винищувачів на балансі румунських ВПС не було відповідного озброєння, а строк проведення капітального ремонту завершився. Виявилось, що єдиний екземпляр модернізованого в співпраці з Elbit Systems МіГ-29 Sniper згодом опинився в музеї.

Цікаво, що видання Defese Romania зазначало, що наприкінці березня 2022 року румунські винищувачі МіГ-29 все ще перебували на зберіганні і могли б бути передані Україні. Мотиви такого рішення влади у виданні не коментували.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що готовий обговорити відправки ракетної системи Patriot в Україну. Міністерство Німеччини також пообіцяло придбати Україні три системи.

Також ми писали про те, як працює лендліз для України та що пішло не так. 

зброя
Румунія
військова допомога
Україна
танки
літаки
МіГ-29

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