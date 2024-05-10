Яку зброю та військову допомогу надавала Румунія Україні

Румунські Т-72 на зберіганні в Бухаресті, 2014 рік. Фото: Victor Samartinean

Бухарест офіційно розсекретив загальну номенклатуру військових поставок для України. У перелік потрапили бронетранспортери TAB-71, реактивні системи залпового вогню APR-40 й не тільки.

Про це пише Defense Express.

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Посол Румунії в США Андрій Мурару заявив, що країна постачала Україні гаубиці, снаряди122-мм та 152-мм, гранатомети, кулемети ДШК, бронетранспортери TAB-71 та реактивні системи залпового вогню APR-40 та "багато чого іншого". Втім у перелік не потрапив жоден танк Т-72 чи винищувач Міг-29, які Румунія мала на зберіганні ще на початку лютого 2022 року та не використовувала.

У Defense Express зазначили, що Т-72 армія Румунії зняла з озброєння в 2005 році через відсутність кондиційних снарядів калібру 125-мм та "своєрідне розуміння румунськими військовими стандартів НАТО", які передбачають уніфікацію парку техніки та озброєння. Румунські колеги Defense Romania писали в одній з своїх публікацій, що у травні 2022 року Румунія мала на зберіганні до 30 танків Т-72. З них лише п'ять могли використовувати, як машини для навчання, а решту ж — на "донорство" запчастин.



Румунські МіГ-29, фото архівні. Фото: twitter-профіль Mihai Tanasa

Така ж доля спіткала й 18 літаків МіГ-29 ВПС Румунії, які теж списали у 2003 році. Мотивом такого рішення стало те, що для цих винищувачів на балансі румунських ВПС не було відповідного озброєння, а строк проведення капітального ремонту завершився. Виявилось, що єдиний екземпляр модернізованого в співпраці з Elbit Systems МіГ-29 Sniper згодом опинився в музеї.

Цікаво, що видання Defese Romania зазначало, що наприкінці березня 2022 року румунські винищувачі МіГ-29 все ще перебували на зберіганні і могли б бути передані Україні. Мотиви такого рішення влади у виданні не коментували.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що готовий обговорити відправки ракетної системи Patriot в Україну. Міністерство Німеччини також пообіцяло придбати Україні три системи.

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