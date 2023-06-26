"Русских больше положили, чем хохлов": россияне обсуждают космические потери на фронте

Российский оккупант в Украине. Фото: росСМИ

Украинская разведка перехватила разговор оккупанта, где его жена жалуется на космические потери российской армии и рассказывает о массовой мобилизации. В свою очередь, захватчик рассказал, что из целого полка осталось в живых только 120 человек.

Соответствующий разговор ГУР обнародовал в соцсетях.

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Перехваченный разговор

— Вчера с Ириной Владимировной разговаривала по поводу перевода... у нас же мобилизованных тоже, как это... До 31 декабря продлили. Продолжали сначала до июня, а сейчас до 31 декабря нас продлили. А, говорю, почему так продлили, а она отвечает: "Светлана, будет в мае массовая мобилизация", говорит, что из военкомата звонили по телефону и предупреждали, — рассказывает жена оккупанта.

— Кого будут мобилизовать? — спрашивает ее муж.

— Всех будут брать, всех, — испуганно отвечает женщина.

— Народ… — тихо отвечает захватчик.

— Вот сейчас добровольцев берут и тех, кому повестки вручили, от нас уже семь автобусов уехало. Говорят, что сразу в СВО (Специальная военная операция. – Ред.). СВО это что такое? — удивленно спрашивает жена россиянина.

— Специальная военная операция, *пта. Здесь и так народ... Делать нех*й, а толку, все просто сидят, — рассказывает военный РФ.

— Наших россиян больше процентов положили, чем хохлов. Из-за этого. Что-то у нас 70% наших положили, — говорит женщина.

— Вот весь полк у нас остался, людей 120, от силы. Всех нах*й скосило, — рассказал оккупант.

Напомним, недавно ГУР опубликовало разговор, где оккупанты все чаще жалуются на командование, условия и пытаются сбежать с позиций всеми способами. Так, россияне даже ломают себе руки и ноги, чтобы их отвезли в госпиталь, как можно дальше от боевых действий.