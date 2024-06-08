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Руина на линии огня — волонтер показал, как выглядит Камышевка под Авдеевкой

8 июня 2024 12:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как выглядит уничтоженная Камышевка под Авдеевкой — видео волонтера Христова
Поселок Камышевка Донецкой области в результате обстрелов. Фото иллюстративное: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия и боевики "ДНР" превратили в руину поселок городского типа Камышевка Донецкой области. Фронт на Авдеевском направлении фактически подошел к населенному пункту.

Видео разрушенного до основания населенного пункта показал телеведущий и волонтер Денис Христов в своем блоге в Telegram.

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Как заявил волонтер-медийщик, поселок Покровского района Донецкой области постоянно вздрагивает от взрывов, ведь враги продолжают попытку прорваться в село, но штурмы получаются неудачными.

Христов также добавил, что волонтеры, в состав которых также входит и он, по возможности помогают местным жителям, которые по разным причинам отказываются от эвакуации.

"Очень надеюсь, что люди не будут здесь долго сидеть", — сказал волонтер.

События в Донецкой области — последние новости

Напомним, ранее ВСУ поделились кадрами из Марьинки, которая превратилась в сплошную руину. Полиция эвакуировала из города все гражданское население.

В то же время российская армия нанесла авиаудар по Селидово, в результате чего были ранены шесть человек, их госпитализировали.

Также враг атаковал село Михайловка Краматорского района, в результате чего много убитых и раненых, в том числе и ребенок.

Украина
Авдеевка
Донецкая область
волонтеры
волонтерство
война в Украине

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