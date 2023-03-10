Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Самопровозглашенный "глава" Крыма Аксенов рассказал о "нестандартной" обороне полуострова arrow

Самопровозглашенный "глава" Крыма Аксенов рассказал о "нестандартной" обороне полуострова

10 марта 2023 09:42
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Аксенов рассказал о нестандартной обороне Крыма от ВСУ
Аксенов говорит, что оборонную линию строят согласно плану
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов прокомментировал укрепление полуострова. По его словам, оккупанты действуют "нестандартно".

Об этом он рассказал пропагандистскому "РИА Новости".

Читайте также:

Подробности

Самопровозглашенный "глава" Крыма прокомментировал строительство фортификационных сооружений на полуострове, которые уже начали пугать местных. По словам Аксенова "все идет согласно плану".

"На самом деле, мы там действуем нестандартно. Тема такова, что в публичном поле максимально раскрыта быть не может, но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать", — сказал он.

Аксенов добавил, что оккупанты Крыма "идут не просто по планам, которые были сто лет назад отработаны". Кроме того, по его словам, на строительстве этих объектов работает большое количество людей.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что освободить оккупированный Крым можно только военным путем. Также он отметил, что стратегия по деоккупации полуострова, принятая в 2021 году, уже неактуальна и требует изменений.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

10:25 ​​​Британская разведка объяснила, почему россия все реже обстреливает Украину

10:18 Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы — какая причина

Новина з відео

10:17 Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

Новина з фото

10:15 Марокко заменит Украину в заявке на ЧМ-2030

10:08 Маск планирует построить в Техасе собственный город

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:57 На войне в Украине погиб экс-офицер Сил обороны Эстонии

09:55 Известный банк решил не судиться с ПриватБанком относительно национализации

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

09:42 За нападение на пенсионера двух рецидивистов отправили за решетку на 8 лет

09:24 Си Цзиньпина официально переизбрали на новый срок

Новина з відео

10:17 Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

Эксклюзив

09:22Полякова дала большие сольные украиноязычные концерты в Киеве: фото и видео

Новина з відео

06:15 Ракицкий стал героем матча "Шахтера" с "Фейенордом"

Новина з відео

23:25 Роналду освистали болельщики, а "Аль-Наср" уступил главным конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наше государство и народ не будут в оковах": Зеленский обратился к украинцам после обстрелов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:50 В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"

Новина з відео

19:28 Оккупанты рассказывают об отношении к войне: аудиоперехват

Новина з відео

19:15 Как сделать домашний постный майонез: ТОП три вкусные рецепта

Новина з відео

18:40 Александровская больница в Киеве осталась без отопления и горячей воды, — Кличко

Новина з відео

18:28 В столице Болгарии политик назвал "фашистским" и выбросил с балкона мэрии флаг Украины

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика, спасшего компот

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Эксклюзив

13:52россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

12:23Работодатели из-за кадрового голода повышают зарплаты: что предлагают

Новина з фото

08:05День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

Актуальное по теме

None 10 Март 10:26

​​​Британская разведка объяснила, почему россия все реже обстреливает Украину

None 10 Март 10:22

Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы — какая причина

None 10 Март 10:17

Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

None 10 Март 09:49

Марокко заменит Украину в заявке на ЧМ-2030

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB