Аксенов рассказал о нестандартной обороне Крыма от ВСУ

Аксенов говорит, что оборонную линию строят согласно плану

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов прокомментировал укрепление полуострова. По его словам, оккупанты действуют "нестандартно".

Об этом он рассказал пропагандистскому "РИА Новости".

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Самопровозглашенный "глава" Крыма прокомментировал строительство фортификационных сооружений на полуострове, которые уже начали пугать местных. По словам Аксенова "все идет согласно плану".

"На самом деле, мы там действуем нестандартно. Тема такова, что в публичном поле максимально раскрыта быть не может, но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать", — сказал он.

Аксенов добавил, что оккупанты Крыма "идут не просто по планам, которые были сто лет назад отработаны". Кроме того, по его словам, на строительстве этих объектов работает большое количество людей.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что освободить оккупированный Крым можно только военным путем. Также он отметил, что стратегия по деоккупации полуострова, принятая в 2021 году, уже неактуальна и требует изменений.