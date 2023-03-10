Аксьонов розповів про нестандартну оборону Криму від ЗСУ

Аксьонов каже, що оборонну лінію будують згідно з планом

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов прокоментував укріплення півострова. За його словами окупанти діють "нестандартно".

Про це він розповів пропагандистському "РИА Новости".

Деталі

Самопроголошений "очільник" Криму прокоментував зведення фортифікаційних споруд на півострові, які вже почали лякати місцевих. За словами Аксьонова "все йде згідно з планом".

"Насправді, ми там діємо нестандартно. Тема така, що в публічному полі максимально розкрита бути не може, але можу сказати, що ми з урахуванням усього досвіду бойових дій діємо нестандартно, асиметрично, можна сказати", — сказав він.

Аксьонов додав, що окупанти Криму "йдуть не просто за планами, які були сто років тому відпрацьовані". Окрім того, за його словами, на будівництві цих об'єктів працює велика кількість людей.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що звільнити окупований Крим можна лише військовим шляхом. Також він зазначив, що стратегія щодо деокупації півострова, прийнята у 2021 році, вже не є актуальною та потребує змін.