Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За добу окупанти 79 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі arrow

За добу окупанти 79 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі

10 березня 2023 09:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
За добу армія рф випустила по Херсонщині понад 400 снарядів, — ОВА
Наслідки атаки армії рф на Херсон
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Окупаційна армія рф щодня тероризує жителів Херсонської області. Лише за минулу добу ворог випустив по області понад 400 снарядів.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Читайте також:

Що відомо

Так, за 9 березня армія росії 79 разів обстріляла територію Херсонщини, випустивши по області понад 400 снарядів. Мирні населені пункти були атаковані з БпЛА, артилерії, танків, мінометів та РСЗВ.

Окрім того, окупанти дев'ять разів вдарили по житлових районах Херсона.

"Ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, крамницю, приватні та багатоквартирні будинки", — йдеться у повідомленні ОВА.

Внаслідок атаки загинули четверо мирних людей, ще троє — отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них — 13-річний хлопець.

"Під час ворожого обстрілу села Велетенське він отримав осколкові поранення грудної клітини та руки", — розповіли в ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що минулої доби, 9 березня, ворог обстріляв приватні будинки, автівки та лінії електропередач на Дніпропетровщині.

Як відомо, вчора ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, випустивши 81 ракету, в тому числі — шість "Кинджалів".

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:59 Чарльз III вручив почесний титул своєму молодшому братові: до чого тут їхній батько

11:54 На Одещині виявили безакцизний табак для кальяну на суму понад 31 млн грн

11:45 Apple запускає нову платформу для прослуховування музики

11:42 У ДТЕК розповіли, чому важливо вимикати електрику під час обстрілів

Новина з відео

11:37 Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:32​​​​​​​Грузинський парламент відхилив скандальний закон про іноагентів

11:28 Влада рф хоче набрати до кінця року 400 тисяч контрактників, — ЗМІ

11:20 На Одещині трирічна дівчинка втопилася у діжці з водою

Новина з відео

11:12 Актори "Дизель шоу" вшанували пам'ять загиблої Марини Поплавської

11:02 На початку вторгнення Папа Римський хотів поїхати до путіна, але йому відмовили

Новина з відео

11:37 Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Новина з відео

11:12 Актори "Дизель шоу" вшанували пам'ять загиблої Марини Поплавської

Новина з відео

10:30 В Чорному морі немає ракетоносіїв, втім загроза не минула

Новина з відео

10:17 Синельникови та Філатов в унікальному тревел-шоу створили саунд Львова

Ексклюзив

09:22Полякова довела до сліз українців чуттєвим концертом у Києві: фото й відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:15 Ракицький став героєм матчу "Шахтаря" з "Феєнордом"

Новина з відео

23:25 Роналду освистали вболівальники, а "Аль-Наср" поступився головним конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наша держава і народ не будуть у кайданах": Зеленський звернувся до українців після обстрілів

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Новина з фото

22:22 Знаменитості, які стали хрещеними батьками своїх зіркових друзів

Новина з фото

20:45 Павуки, темрява, висота і навіть сходи: все про фобії знаменитостей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

Актуальне по темі

None 10 Березень 11:58

Чарльз III вручив почесний титул своєму молодшому братові: до чого тут їхній батько

None 10 Березень 11:54

На Одещині виявили безакцизний табак для кальяну на суму понад 31 млн грн

None 10 Березень 11:45

Apple запускає нову платформу для прослуховування музики

None 10 Березень 11:55

У ДТЕК розповіли, чому важливо вимикати електрику під час обстрілів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB