За добу армія рф випустила по Херсонщині понад 400 снарядів, — ОВА

За добу окупанти 79 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі
Окупаційна армія рф щодня тероризує жителів Херсонської області. Лише за минулу добу ворог випустив по області понад 400 снарядів.
Про це інформує Херсонська ОВА.
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Що відомо
Так, за 9 березня армія росії 79 разів обстріляла територію Херсонщини, випустивши по області понад 400 снарядів. Мирні населені пункти були атаковані з БпЛА, артилерії, танків, мінометів та РСЗВ.
Окрім того, окупанти дев'ять разів вдарили по житлових районах Херсона.
"Ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, крамницю, приватні та багатоквартирні будинки", — йдеться у повідомленні ОВА.
Внаслідок атаки загинули четверо мирних людей, ще троє — отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них — 13-річний хлопець.
"Під час ворожого обстрілу села Велетенське він отримав осколкові поранення грудної клітини та руки", — розповіли в ОВА.
Нагадаємо, раніше ми писали, що минулої доби, 9 березня, ворог обстріляв приватні будинки, автівки та лінії електропередач на Дніпропетровщині.
Як відомо, вчора ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, випустивши 81 ракету, в тому числі — шість "Кинджалів".