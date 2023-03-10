За добу армія рф випустила по Херсонщині понад 400 снарядів, — ОВА

Наслідки атаки армії рф на Херсон

Окупаційна армія рф щодня тероризує жителів Херсонської області. Лише за минулу добу ворог випустив по області понад 400 снарядів.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Що відомо

Так, за 9 березня армія росії 79 разів обстріляла територію Херсонщини, випустивши по області понад 400 снарядів. Мирні населені пункти були атаковані з БпЛА, артилерії, танків, мінометів та РСЗВ.

Окрім того, окупанти дев'ять разів вдарили по житлових районах Херсона.

"Ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, крамницю, приватні та багатоквартирні будинки", — йдеться у повідомленні ОВА.

Внаслідок атаки загинули четверо мирних людей, ще троє — отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них — 13-річний хлопець.

"Під час ворожого обстрілу села Велетенське він отримав осколкові поранення грудної клітини та руки", — розповіли в ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що минулої доби, 9 березня, ворог обстріляв приватні будинки, автівки та лінії електропередач на Дніпропетровщині.

Як відомо, вчора ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, випустивши 81 ракету, в тому числі — шість "Кинджалів".