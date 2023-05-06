СБУ опубликовала кадры с сегодняшнего обмена пленными

Украинцы, которых освободили с российского плена. Фото: Андрей Ермак

Сегодня, 6 мая, из плена вернули более 40 украинцев. СБУ обнародовала трогательное видео возвращения.

Об этом информирует СБУ.

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Возвращение пленных

Из плена освободили еще 45 украинцев.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность!" — отметили в сообщении СБУ.

Напомним, что 6 мая состоялся очередной обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 42 защитника и три защитницы "Азовстали".