СБУ опубликовала кадры с сегодняшнего обмена пленными
Сегодня, 6 мая, из плена вернули более 40 украинцев. СБУ обнародовала трогательное видео возвращения.
Об этом информирует СБУ.
Возвращение пленных
Из плена освободили еще 45 украинцев.
"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность!" — отметили в сообщении СБУ.
Напомним, что 6 мая состоялся очередной обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 42 защитника и три защитницы "Азовстали".