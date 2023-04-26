Відбувся черговий обмін полоненими

Українці, звільнені у рамках обміну полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак

У рамках чергового обміну полоненими вдалося повернути додому 44 українці. Двоє з них цивільні, решта — військові.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Подробиці обміну

За словами Єрмака, серед звільнених з полону — 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів.

"Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході", — написав він, додавши, що звільнено також двох цивільних.

Очільник президентської адміністрації зазначив, що серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак

Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак

Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак

Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак

Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Координаційний штаб поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Координаційний штаб поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Координаційний штаб поводження з військовополоненими 1 / 7

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив відео звільнених з полону українців.

У Коордштабі зазначили, що до ЗСУ належать 19 звільнених, до ДПСУ — 11, ВМС — семеро, НГУ – двоє, ТрО — троє.



"Звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на донецькому, херсонському, харківському, луганському та сумському напрямках. Серед них чимало поранених та з наслідками важких тортур. Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий "суд" із ув’язненням на тривалий термін", — йдеться у повідомленні.



Загалом, як зазначається, на 26 квітня з полону звільнено вже 2280 українців.

Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, відбувся обмін полоненими. Тоді додому повернулись 130 захисників.

Очільник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов раніше повідомив, що з російського полону вже вдалося повернути понад 2,2 тисячі українців. За його словами, Україна та Росія наближаються до обміну у форматі "всіх на всіх".