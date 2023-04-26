Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Відбувся черговий обмін полоненими arrow

Відбувся черговий обмін полоненими

26 квітня 2023 16:25
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Відбувся черговий обмін полоненими
Українці, звільнені у рамках обміну полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У рамках чергового обміну полоненими вдалося повернути додому 44 українці. Двоє з них цивільні, решта — військові. 

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак

Читайте також:

Подробиці обміну

За словами Єрмака, серед звільнених з полону — 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. 

"Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході", — написав він, додавши, що звільнено також двох цивільних. 

Очільник президентської адміністрації зазначив, що серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

  • Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак
  • Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак
  • Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак
  • Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак
  • Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Координаційний штаб поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Координаційний штаб поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 26 квітня 2023 року. Фото: Координаційний штаб поводження з військовополоненими
1 / 7

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив відео звільнених з полону українців. 

У Коордштабі зазначили, що до ЗСУ належать 19 звільнених, до ДПСУ — 11, ВМС — семеро, НГУ – двоє, ТрО — троє. 
 
"Звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на донецькому, херсонському, харківському, луганському та сумському напрямках. Серед них чимало поранених та з наслідками важких тортур. Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий "суд" із ув’язненням на тривалий термін", — йдеться у повідомленні. 
 
Загалом, як зазначається, на 26 квітня з полону звільнено вже 2280 українців. 

Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, відбувся обмін полоненими. Тоді додому повернулись 130 захисників.

Очільник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов раніше повідомив, що з російського полону вже вдалося повернути понад 2,2 тисячі українців. За його словами, Україна та Росія наближаються до обміну у форматі "всіх на всіх".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB