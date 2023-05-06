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СБУ опублікувала кадри з сьогоднішнього обміну полоненими

6 травня 2023 21:36
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
СБУ опублікувала кадри з сьогоднішнього обміну полоненими
Українці, яких звільнили з російського полону. Фото: Андрій Єрмак
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 6 травня, з полону повернули більше ніж 40 українців. СБУ оприлюднила зворушливе відео з повернення. 

Про це інформує СБУ.

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Повернення полонених

З полону звільнили ще 45 українців.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця — найвища цінність!" — зазначили в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, що 6 травня відбувся черговий обмін полоненими. Додому з російського полону повернулись 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі". 

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