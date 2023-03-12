СБУ окончательно установила личность украинского военного, которого расстреляли оккупанты

Мациевский Александр Игоревич

Служба безопасности Украины окончательно установила личность Героя, расстрелянного российскими оккупантами после слов "Слава Украине". Им оказался снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ установила, что расстрелянный украинский военнопленный — это Мациевский Александр Игоревич.

Окончательно подтвердить данные воина удалось после комплекса следственных действий, которые включали общение с родными и собратьями погибшего, а также обработку фото- и видеоматериалов.

Служба безопасности получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео — снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

"Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит — враг обязательно будет разбит. Потому что Великая Победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!", — подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.

Он отметил, что СБУ работает над идентификацией оккупантов, совершивших это преступление.

"Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание", — сказал Малюк.

Погибший военный был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

СБУ установила, что мужчина был расстрелян 30 декабря прошлого года. Тело Александра вернули домой в феврале 2023 года.

Напомним, после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.