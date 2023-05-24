СБУ показала, как дроны-камикадзе эффективно уничтожают технику окупантов

Украинские дроны-камикадзе уничтожают технику окупантов. Фото: скриншот с видео

Специалисты Центра спецопераций "А" Службы безопасности провели очередную серию ударов по оккупантам с помощью дронов-камикадзе. Спецслужба показала эффектное видео.

Соответствующее видео СБУ обнародовало в своем Telegram.

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"Тяжелая бронированная техника, грузовики с пехотой и боеприпасами, даже вражеский беспилотник — спецназовцы СБУ активно пополняют перечень потерь россиян", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.