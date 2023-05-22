На Донеччині прикордонники знищили польовий склад окупантів: вражаючі фото
У понеділок, 22 травня, українські прикордонники разом із десантниками ліквідували польовий склад окупантів на Донеччині. Окрім боєприпасів також самоліквідувалось п'ять загарбників.
Про це розповіли в Державній прикордонній службі України.
Як прикордонники знищили польовий склад окупантів
Зазначається, що крім боєприпасів, нашим воїнам також вдалося знищити вантажівку російської армії.
"На Донеччині прикордонники та десантники ліквідували польовий склад окупантів. Окрім ворожого складу з боєприпасами, у повітря злетіли 5 загарбників та вантажівка!" — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 травня, українські сили ППО збили безпілотники, які атакували Дніпропетровську область. Їх приземлили над Синельниківським та Павлоградським районами.
Також ми писали, що у ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.
Додамо, українські військові уразили понад 10 районів зосередження противника за добу. До того ж їм вдалося приземлити ворожі безпілотники.