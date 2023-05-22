На Донеччині прикордонники знищили польовий склад окупантів: вражаючі фото

Знищений польовий склад окупантів. Фото: ДПСУ

У понеділок, 22 травня, українські прикордонники разом із десантниками ліквідували польовий склад окупантів на Донеччині. Окрім боєприпасів також самоліквідувалось п'ять загарбників.

Про це розповіли в Державній прикордонній службі України.

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Зазначається, що крім боєприпасів, нашим воїнам також вдалося знищити вантажівку російської армії.

"На Донеччині прикордонники та десантники ліквідували польовий склад окупантів. Окрім ворожого складу з боєприпасами, у повітря злетіли 5 загарбників та вантажівка!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня, українські сили ППО збили безпілотники, які атакували Дніпропетровську область. Їх приземлили над Синельниківським та Павлоградським районами.

Також ми писали, що у ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.

Додамо, українські військові уразили понад 10 районів зосередження противника за добу. До того ж їм вдалося приземлити ворожі безпілотники.