Последствия обстрела Кировоградской области. Фото: ОК "Юг"

СБУ сейчас занимается расследованием обстоятельств ракетного удара, который произошел на аэродроме "Канатово" 23 июля 2022 года. Согласно данным следствия, этот удар был вызван самовольными действиями некоторых военнослужащих, которые планировали провести специальную операцию по захвату самолета воздушно-космических сил России.

Об этом сообщает СБУ.

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Эти действия были совершены без согласования с государственными органами и несмотря на предупреждения СБУ. В результате, информация об украинском военном личном составе и самолетах ВСУ стала известна врагу, что и позволило ему произвести обстрел аэродрома.

В результате обстрела был убит командир воинской части, а 17 украинских защитников получили ранения. Также два боевых истребителя ВСУ были полностью уничтожены, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения. Эти самовольные действия нанесли серьезный ущерб обороноспособности Украины и привели к гибели и ранению ее защитников, поэтому они требуют соответствующей правовой оценки.

В настоящее время уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.111 (государственная измена) и ч.5 ст.426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Эти действия являются тяжкими преступлениями и виновные должны нести наказание в соответствии с законом.

Напомним, что украинские энтузиасты попытались выманить у россиян боевые самолеты, но получили уголовное дело за госизмену и превышение власти. Следствием неудачной операции стал обстрел аэродрома в Кропивницком.