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Ракетный удар по домам в Славянске: из-под завалов извлекли тело еще одного человека

16 апреля 2023 12:56
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ракетный удар по домам в Славянске: из-под завалов извлекли тело еще одного человека
Дом в Славянске после ракетной атаки 14 апреля 2023 года. Фото: t.me/dsns_telegram
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Славянске количество жертв в результате ракетной атаки 14 апреля возросло до 12. Из-под завалов атакованного россиянами дома достали тело еще одной жертвы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Подробности

Как отмечается в сообщении, спасатели в воскресенье, 16 апреля, извлекли из-под завалов дома тело мужчины. По данным полиции, под завалами могут находиться еще три человека.

Разбор завалов дома в Славянске
Разбор завалов в Славянске. Фото: t.me/dsns_telegram

По состоянию на эту минуту в результате обстрела Славянска погибли 12 человек. По данным ГСЧС, ранения получили 22 человека.

Спасатели на месте ракетного удара в Славянске
Спасатели на месте ракетного удара в Славянске. Фото: t.me/dsns_telegram

На месте ракетного удара продолжаются спасательно-розыскные работы. К ликвидации последствий обстрелов привлекли 41 спасателя, шесть коммунальщиков, а также 17 единиц техники.

Разрушение дома в Славянске после ракетного удара 14 апреля 2023 года
Разрушение дома в Славянске после ракетного удара 14 апреля 2023 года. Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

Также мы писали, по словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.

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