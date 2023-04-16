Ракетный удар по домам в Славянске: из-под завалов извлекли тело еще одного человека
В Славянске количество жертв в результате ракетной атаки 14 апреля возросло до 12. Из-под завалов атакованного россиянами дома достали тело еще одной жертвы.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Как отмечается в сообщении, спасатели в воскресенье, 16 апреля, извлекли из-под завалов дома тело мужчины. По данным полиции, под завалами могут находиться еще три человека.
По состоянию на эту минуту в результате обстрела Славянска погибли 12 человек. По данным ГСЧС, ранения получили 22 человека.
На месте ракетного удара продолжаются спасательно-розыскные работы. К ликвидации последствий обстрелов привлекли 41 спасателя, шесть коммунальщиков, а также 17 единиц техники.
Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.
Также мы писали, по словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.