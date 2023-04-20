Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow СБУ розслідує справу ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" у Кропивницькому arrow

СБУ розслідує справу ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" у Кропивницькому

20 квітня 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ розслідує справу ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" у Кропивницькому
Наслідки обстрілу Кіровоградської області. Фото: ОК "Південь"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

СБУ зараз займається розслідуванням обставин ракетного удару, який стався на аеродромі "Канатове" 23 липня 2022 року. За даними слідства, цей удар був викликаний самовільними діями деяких військовослужбовців, які планували провести спеціальну операцію із захоплення літака повітряно-космічних сил Росії.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

СБУ розслідує ракетний обстріл аеродрому

Ці дії були вчинені без узгодження з державними органами та попри попередження СБУ. В результаті, інформація про український військовий особовий склад та літаки ЗСУ стала відома ворогові, що й дозволило йому зробити обстріл аеродрому.

Внаслідок обстрілу було вбито командира військової частини, а 17 українських захисників отримали поранення. Також два бойові винищувачі ЗСУ були повністю знищені, а злітна смуга та інша техніка та будівлі отримали значні пошкодження. Ці самовільні дії завдали серйозної шкоди обороноздатності України та призвели до загибелі та поранення її захисників, тому вони вимагають відповідної правової оцінки.

Наразі кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.111 (державна зрада) та ч.5 ст.426-1 (перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями). Ці дії є тяжкими злочинами і винні мають нести покарання відповідно до закону.

Нагадаємо, що українські ентузіасти спробували виманити у росіян бойові літаки, але отримали кримінальну справу за держзраду та перевищення влади. Наслідком невдалої операції став обстріл аеродрому у Кропивницькому.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB