СБУ розслідує справу ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" у Кропивницькому

Наслідки обстрілу Кіровоградської області. Фото: ОК "Південь"

СБУ зараз займається розслідуванням обставин ракетного удару, який стався на аеродромі "Канатове" 23 липня 2022 року. За даними слідства, цей удар був викликаний самовільними діями деяких військовослужбовців, які планували провести спеціальну операцію із захоплення літака повітряно-космічних сил Росії.

Про це повідомляє СБУ.

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Ці дії були вчинені без узгодження з державними органами та попри попередження СБУ. В результаті, інформація про український військовий особовий склад та літаки ЗСУ стала відома ворогові, що й дозволило йому зробити обстріл аеродрому.

Внаслідок обстрілу було вбито командира військової частини, а 17 українських захисників отримали поранення. Також два бойові винищувачі ЗСУ були повністю знищені, а злітна смуга та інша техніка та будівлі отримали значні пошкодження. Ці самовільні дії завдали серйозної шкоди обороноздатності України та призвели до загибелі та поранення її захисників, тому вони вимагають відповідної правової оцінки.

Наразі кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.111 (державна зрада) та ч.5 ст.426-1 (перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями). Ці дії є тяжкими злочинами і винні мають нести покарання відповідно до закону.

Нагадаємо, що українські ентузіасти спробували виманити у росіян бойові літаки, але отримали кримінальну справу за держзраду та перевищення влади. Наслідком невдалої операції став обстріл аеродрому у Кропивницькому.