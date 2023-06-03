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СБУ разоблачила агентов РФ, которые распространяли пропаганду в Украине

3 июня 2023 14:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ разоблачила агентов РФ, которые распространяли пропаганду в Украине
Задержание агента РФ. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

СБУ разоблачила семерых агентов России, которые распространяли кремлевскую пропаганду в Украине. Большинство их деструктивных материалов были получены с российских веб-сайтов и использовались для подрыва политической стабильности в различных украинских областях.

Об этом сообщает СБУ.

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Материалы следствия

В Киеве была раскрыта деятельность гражданки, пропагандировавшей военные действия России против Украины на своей странице в соцсети "Одноклассники". Она также призывала к смене руководства страны и пересмотру границ. Сейчас ей предъявлены обвинения по трем статьям украинского уголовного законодательства.

В Сумской области прекращена активность местного жителя, распространявшего кремлевские тезисы о "гражданской войне" в Украине и восхвалявшего террориста Захарченко через свою страницу на Facebook.

В Днепропетровской области задержаны три подозреваемых, поддерживавших военное нападение на Украину и призывавших к сотрудничеству с российскими захватчиками. Один из них также распространял недостоверную информацию о высшем военно-политическом руководстве Украины и превозносил лидеров Кремля.

В Тернополе был обнаружен интернет-агитатор, пытавшийся дискредитировать украинских воинов, защищавших Мариуполь. Он также был связан с различными общественными организациями и инициативами, связанными со Стремоусовым и Балахниным.

В Николаевской области был разоблачен директор местной компании, активно призывавший к оккупации территории Украины в "Одноклассниках". Согласно следствию, он родом из Макеевки, Донецкой области, и после ее временной оккупации поддерживал связи с местны коллаборационистом.

Пост СБУ
Пост СБУ про разоблачение агентов РФ. Фото: СБУ

Напомним, что служба безопасности Украины задержала в Донецкой области еще одного информатора ГУР. Он собирал для оккупантов разведданные о местах дислокации и путях перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки.

Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему правоохранителю из Крыма. По их данным, он помогал россиянам захватить детский лагерь "Артек".

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему украинскому правоохранителю. Перейдя на службу к крымским оккупантам, он в составе ФСБ терроризировал крымских татар и пленных украинцев.

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