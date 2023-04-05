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СБУ установила российских военных, год назад изнасиловавших украинскую женщину

5 апреля 2023 05:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Иллюстративное фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Служба безопасности собрала доказательства еще одного военного преступления российских захватчиков против мирных жителей на востоке Украины. В результате следственных действий установлены лица трех окупантов, которые совершили групповое изнасилование молодой женщины во время захвата части Харьковщины.

Об этом говорится на сайте СБУ.

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Весной прошлого года они ворвались на территорию домовладения в одном из населённых пунктов региона, где проживала женщина вместе с семьей. Угрожали расстрелом семьи. Пользуясь тем, что женщина не могла сопротивляться, все они по очереди изнасиловали ее.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем злоумышленникам по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, на Днепропетровщине СБУ поймала предателя, следившего за авиацией ВСУ. Агентом оказался местный житель, которого Главное управление разведки минобороны РФ дистанционно завербовало.

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