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СБУ арестовала снайпера РФ, который готовил покушение на командование ВСУ

1 сентября 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ арестовала снайпера РФ, который готовил покушение на командование ВСУ
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины задержала агента-снайпера РФ, который готовил покушение на командование ВСУ в Запорожской области. Накануне были задержаны два лидера враждебной группировки, а позже был выявлен их соучастник, который хранил оружие и боеприпасы под кроватью своей 6-летней дочки в домашних условиях.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что спецслужбе удалось найти и задержать четвертого члена агентской группы ФСБ с кодовым именем "Фантом". После арестов его сообщников, он попытался уйти от преследования.

Согласно расследованию, под подозрением оказался житель регионального города, экс-военный, имевший умение обращаться со специфической снайперской винтовкой "Винторез", изготавливаемой в России и используемой ее спецподразделениями.

Предполагается, что "Фантом" планировал атаку на руководство Вооруженных сил Украины на южной границе.

Когда другие члены группы были задержаны, представитель ФСБ связался с "Фантомом" и дал ему новое поручение — скорректировать направление удара против позиций ВСУ с использованием российских огнеметов "Солнцепек".

В СБУ указали, что для того, чтобы собрать информацию о местоположении украинских войск, подозреваемый пытался мобилизовать свои связи в районах у фронта.

В ходе обысков в доме задержанного обнаружили около 500 патронов разных типов, включая патроны 308 win для снайперских винтовок.

  • Расследование СБУ. Фото: СБУ
    Расследование СБУ. Фото: СБУ
  • Расследование СБУ. Фото: СБУ
    Расследование СБУ. Фото: СБУ
  • Расследование СБУ. Фото: СБУ
    Расследование СБУ. Фото: СБУ
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Напомним, что в Киевской области СБУ задержала коллаборанта, пытавшегося проникнуть в десантные подразделения Вооруженных сил Украины. Целью был сбор разведданных для России.

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