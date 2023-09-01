СБУ заарештувала снайпера РФ, який готував замах на командування ЗСУ

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента-снайпера РФ, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області. Напередодні було затримано двох лідерів ворожого угруповання, а пізніше було виявлено їхнього співучасника, який зберігав зброю та боєприпаси під ліжком своєї 6-річної доньки в домашніх умовах.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що спецслужбі вдалося знайти та затримати четвертого члена агентської групи ФСБ з кодовим ім'ям "Фантом". Після арештів його спільників, він спробував уникнути переслідування.

Згідно з розслідуванням, під підозрою опинився житель регіонального міста, ексвійськовий, який мав уміння поводитися зі специфічною снайперською гвинтівкою "Вінторєз", що виготовляється в Росії та використовуваною її спецпідрозділами.

Передбачається, що "Фантом" планував атаку на керівництво Збройних сил України на південному кордоні.

Коли інших членів групи було затримано, представник ФСБ зв'язався з "Фантомом" і дав йому нове доручення — скоригувати напрям удару проти позицій ЗСУ з використанням російських вогнеметів "Солнцепек".

У СБУ зазначили, що для того, щоб зібрати інформацію про місцеперебування українських військ, підозрюваний намагався мобілізувати свої зв'язки у районах біля фронту.

У ході обшуків у будинку затриманого виявили близько 500 набоїв різних типів, зокрема і патрони 308 win для снайперських гвинтівок.

Розслідування СБУ. Фото: СБУ

Розслідування СБУ. Фото: СБУ

Розслідування СБУ. Фото: СБУ 1/3 _ 3

Нагадаємо, що в Київській області СБУ затримала колаборанта, який намагався проникнути в десантні підрозділи Збройних сил України. Метою був збір розвідданих для Росії.