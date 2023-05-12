СБУ задержала наводчиков российских ракет на Силы обороны в Краматорске

Задержание предателей. Фото: СБУ

В Донецкой области СБУ задержала двух предателей, работавших на россиян. Мужчины собирали и передавали врагу информацию о подразделениях Сил обороны в регионе, в частности, на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Во время стабилизационных мероприятий на территории Донецкой области СБУ задержала двух предателей, работавших на врага.

Коллаборантами оказались два жителя Краматорска.

Детали работы на врага

Оба злоумышленника шпионили за подразделениями Сил обороны Украины в родном регионе.

Особенно активно они действовали на Бахмутском направлении, где пытались найти места базирования и маршруты перемещения подразделений Вооруженных сил Украины.

Эти данные россиянам требовались для осуществления ракетных ударов по Краматорску.

Подозрения и статьи

Оба изменники были задержаны во время выполнения задания, переданного им россиянином.

После обысков одному из предателей объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Другой, занимавшийся администрированием пророссийской интернет-группы, получил подозрение по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, в марте в Краматорске обнаружили предателя, корректировавшего российские ракетные удары по городу.