Сили оборони за добу ліквідували понад 500 окупантів і майже 50 дронів РФ

Український танкіст на фронті. Фото: ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи і безпілотники.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 7 травня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили сім танків, п’ять бронемашин, вісім артилерійських систем та 42 безпілотники різних типів.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 194 970 (+540) осіб ліквідовано;

танків — 3 730 (+7) од.;

бойових броньованих машин — 7 253 (+5) од.;

артилерійських систем — 3 018 (+8) од.;

РСЗВ — 554 (+0) од.;

засобів ППО — 306 (+0) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 614 (+42);

крилатих ракет — 947 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 958 (+6) од.;

спеціальної техніки — 384 (+4) од.

Втрати російської армії на 8 травня 2023 року

Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили українців, що На 9 травня Росія може готувати провокації.