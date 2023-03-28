Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow СБУ уничтожила российский ЗРК "ТОР": впечатляющее видео arrow

СБУ уничтожила российский ЗРК "ТОР": впечатляющее видео

28 марта 2023 12:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ЗРК "ТОР"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ успешно уничтожили очередной зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2" с использованием дрона-камикадзе. Это стало возможным благодаря усилиям украинских военных, которые продолжают оказывать сильное сопротивление оккупантам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Уничтожение ЗРК "ТОР"

За март месяц на счету украинских воинов уже четыре уничтоженных комплекса "ТОР". Эти ЗРК предназначены для поражения воздушных целей на дистанции до 12 км и на высоте до 10 км. Однако, несмотря на свои возможности, "ТОР-М2" оказался уязвимым перед действиями спецназа СБУ.

Вдобавок к этому, украинские военные также смогли уничтожить российский реактивный снаряд "Град". После попадания дрона-камикадзе, "Град" был превращен в груду металлолома.

В результате успешных действий Центра спецопераций "А" СБУ, удалось нанести значительный урон окупационным силам, уничтожив стратегически важные объекты, такие как зенитно-ракетные комплексы "ТОР-М2" и российский "Град".

 Благодаря профессионализму и смелости украинских военных, они продолжают отражать агрессию и защищать свою страну от врага, доказывая, что их действия весьма результативны и эффективны.

Напомним, системы противовоздушной обороны Patriot уже прибыли в Украину. Они были переданы в Украину через Польшу.

Также мы писали, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что наибольшее количество российских ЗРК сосредоточено вдоль линии фронта на востоке. К тому же он считает, что оккупанты имеют защиту на аэродромах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Новина з фото

12:35 Дженнифер Лопес и Бен Аффлек страстно целовались на кинопремьере: папарацци все сняли

Эксклюзив

12:28В Ирпене стартует мощное восстановление города: мэр назвал сроки

12:26 Искусственный интеллект поставил собаке диагноз, который не мог установить врач

12:26 Восемь областей Украины остались без электроэнергии из-за непогоды: где не будет света

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:23 Строительство жилья в Украине обрушилось до уровня кризисного 2009 года

12:19 Жена звезды "ПСЖ" со скандалом подала на развод

12:14 В Харьковской области разоблачили колаборантку, которая помогала оккупантам в Купянске

12:11 Рекордный показатель: сколько за месяц собрал в кинотеатрах мультфильм "Мавка. Лесная песня"

12:09 В Минске отреагировали на план путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: чем это грозит

Эксклюзив

12:28В Ирпене стартует мощное восстановление города: мэр назвал сроки

Новина з відео

12:03 Зеленый напомнил о том, как российские оккупанты уничтожают религиозные сооружения в Украине

Новина з відео

11:55 Одесские полицейские предотвратили продажу опасного товара

Новина з відео

11:28Резников показал первые британские танки Challenger в Украине

Новина з відео

11:21 Шторм отодвинул корабли рф к пунктам базирования, впрочем, угроза обстрелов остается

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

10:13Мэр Ирпеня назвал сумму ущерба городу из-за вторжения россии

Новина з відео

06:55 Решение, искусственный интеллект или правда: СМИ выяснили детали разговора Пригожина и Ахмедова

Новина з відео

23:28 Ведущий канала соловьева заскучал на выступлении Лукашенка и уставился на грудь зрительницы

Новина з відео

22:59 Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки: где оно состоялось и что обсудили

Новина з відео

21:18 Зеленский побывал на месте атаки рф по домам в Запорожье: в каком состоянии здания

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Эксклюзив

06:10Ирпень начинает масштабное восстановление города спустя год после деоккупации: большой репортаж

21:13Украинцев призывают жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов в магазинах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:05Как изменились участники бойз-бэнда Backstreet Boys за 30 лет

Эксклюзив

19:41Кадровое кровопускание: какая участь постигнет Кабмин во время войны

Эксклюзив

19:05Три цели путина: эксперт объяснил, как россия будет использовать ядерное оружие в беларуси

Эксклюзив

18:50Спорт и волонтерство: как украинцы преодолевали "забег несокрушимости" в поддержку ВСУ

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Актуальное по теме

None 28 Март 12:39

Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

None 28 Март 12:34

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек страстно целовались на кинопремьере: папарацци все сняли

None 28 Март 12:26

Искусственный интеллект поставил собаке диагноз, который не мог установить врач

None 28 Март 12:26

Восемь областей Украины остались без электроэнергии из-за непогоды: где не будет света

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB