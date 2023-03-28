СБУ уничтожила российский ЗРК "ТОР": впечатляющее видео
Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ успешно уничтожили очередной зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2" с использованием дрона-камикадзе. Это стало возможным благодаря усилиям украинских военных, которые продолжают оказывать сильное сопротивление оккупантам.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Уничтожение ЗРК "ТОР"
За март месяц на счету украинских воинов уже четыре уничтоженных комплекса "ТОР". Эти ЗРК предназначены для поражения воздушных целей на дистанции до 12 км и на высоте до 10 км. Однако, несмотря на свои возможности, "ТОР-М2" оказался уязвимым перед действиями спецназа СБУ.
Вдобавок к этому, украинские военные также смогли уничтожить российский реактивный снаряд "Град". После попадания дрона-камикадзе, "Град" был превращен в груду металлолома.
В результате успешных действий Центра спецопераций "А" СБУ, удалось нанести значительный урон окупационным силам, уничтожив стратегически важные объекты, такие как зенитно-ракетные комплексы "ТОР-М2" и российский "Град".
Благодаря профессионализму и смелости украинских военных, они продолжают отражать агрессию и защищать свою страну от врага, доказывая, что их действия весьма результативны и эффективны.
Напомним, системы противовоздушной обороны Patriot уже прибыли в Украину. Они были переданы в Украину через Польшу.
Также мы писали, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что наибольшее количество российских ЗРК сосредоточено вдоль линии фронта на востоке. К тому же он считает, что оккупанты имеют защиту на аэродромах.