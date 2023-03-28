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СБУ знищила російський ЗРК "ТОР": вражаюче відео

28 березня 2023 12:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗРК "ТОР"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спецназівці Центру спецоперацій "А" СБУ успішно знищили черговий зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2" із використанням дрону-камікадзе. Це стало можливим завдяки зусиллям українських військових, які продовжують чинити опір окупантам.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Знищення ЗРК "ТОР"

За березень місяць на рахунку українських воїнів вже чотири знищені комплекси "ТОР". Ці ЗРК призначені для ураження повітряних цілей на дистанції до 12 км та на висоті до 10 км. Однак, попри свої можливості, "ТОР-М2" виявився вразливим до дій спецпідрозділу СБУ.

Крім того, українські військові також змогли знищити російський реактивний снаряд "Град". Після влучення дрона-камікадзе, "Град" був перетворений на купу металобрухту.

В результаті успішних дій Центру спецоперацій "А" СБУ вдалося завдати значної шкоди окупаційним силам, знищивши стратегічно важливі об'єкти, такі як зенітно-ракетні комплекси "ТОР-М2" та російський "Град".

Завдяки професіоналізму та сміливості українських військових, вони продовжують відбивати агресію та захищати свою країну від ворога, доводячи, що їхні дії дуже результативні та ефективні.

Нагадаємо, системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули до України. Вони були передані в Україну через Польщу.

Також ми писали, що речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що найбільша кількість російських ЗРК зосереджена вздовж лінії фронту на сході. До того ж він вважає, що окупанти мають захист на аеродромах.

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