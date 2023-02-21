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Секретарь СНБО Данилов рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление

21 февраля 2023 21:00
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Алексей Данилов рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление
Соответствующее решение должен принять Президент Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Украинские военные пойдут в контрнаступление после того, как соответствующее решение примет Владимир Зеленский. Такие вопросы решаются на Ставке верховного главнокомандующего.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По словам Данилова, Украина пойдет в наступление отвоевывать свои территории только после того, как соответствующее решение будет принято на Ставке верховного главнокомандующего.

"Наступление будет происходить тогда, когда на Ставке Президент примет соответствующее решение по докладам наших военных и разведки. Решение, когда делать наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка верховного главнокомандующего нашей страны", — сказал он.

Вчера, 20 февраля, в вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе может состояться реванш россии. В ближайшие дни следует ожидать наступления.

Напомним, накануне мы писали, что в США призывают Украину не откладывать контрнаступление, чтобы закрепить свои успехи на поле боя.

В Белом доме подчеркнули, что все оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают беспрепятственно.

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