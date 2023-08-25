Данилов объяснил, почему контрнаступление ВСУ медленнее, чем ожидалось

Украинские воины наступают. Фото: Генштаб

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ на фоне разговоров о его медленном темпе. Также он объяснил, почему западные союзники не устанут поддерживать Украину.

Об этом секретарь СНБО рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Контрнаступление ВСУ успешно продолжается

"Контрнаступление — это очень сложная операция. Если кто-то считал, что это какая-то легкая прогулка и очень быстро можно достигать тех целей, которые мы ставим перед собой — освобождение всех наших территорий, то имейте в виду, что враг мощный, враг имеет определенную систему оборонных , защитных сооружений, которые он смог построить", — пояснил Данилов.

Он добавил, что продвижение украинских воинов происходит таким образом, который необходим, чтобы сохранять максимальное количество наших военных живыми и невредимыми. Именно поэтому он идет медленно, но с каждым днем ВСУ продвигаются вперед к освобождению всех оккупированных территорий.

Западные союзники не устанут.

Данилов напомнил, что сейчас все члены НАТО так или иначе помогают Украине. И они будут придерживаться этого направления к победе Украины.

"Хочу напомнить, что представители всех без исключения стран в рамках членов НАТО делали заявление о том, что они будут нам помогать и будут с нами до тех пор, пока мы не получим непосредственно ту победу, которую мы, украинцы, будем считать справедливой. За что им искренняя благодарность!", — рассказал секретарь СНБО.

Данилов напомнил, что когда 24 февраля началось полномасштабное вторжение России, на Западе никто не ожидал, что война будет длиться долго. Армия РФ считалась непобедимой.

"Я хочу напомнить, что все аналитики без исключения говорили о том, что 24 февраля наступит конец нашей страны. За короткий промежуток времени — через неделю, полторы, две — они выполнят все задачи. И Россия считалась в то время непобедимой. А мы на сегодня уже 1,5 года доказываем то, что это совершенно не так», — подчеркнул Данилов.

Напомним, Дания и Нидерланды подтвердили одобрение США на передачу Украине F-16.

Также в США объяснили, что для них будет означать победу Украины в войне с Россией.