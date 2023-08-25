Данілов пояснив, чому контрнаступ ЗСУ повільніший, ніж очікувалось

Українські воїни наступають. Фото: Генштаб

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував перебіг контрнаступу ЗСУ на тлі розмов про його повільний темп. Також він пояснив, чому західні союзники не втомляться підтримувати Україну.

Про це секретар РНБО розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Контрнаступ ЗСУ успішно триває

"Контрнаступ — це дуже складна операція. Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою — звільнення всі наші території, то майте на увазі, що ворог потужний, ворог має певну систему оборонних, захисних споруд, які він там зміг побудувати", — пояснив Данілов.

Він додав, що просування українських воїнів відбувається у той спосіб, який необхідний, щоб зберігати максимальну кількість наших військових живими і неушкодженими. Саме тому він йде повільно, але з кожним днем ЗСУ просуваються вперед до звільнення всіх окупованих територій.

Західні союзники не втомляться

Данілов нагадав, що на даний момент усі члени НАТО так чи інакше допомагають Україні. І вони притримуватимуться цього напрямку до перемоги України.

"Хочу нагадати, що представники усіх без виключення країн в межах членів НАТО робили заяву про те, що вони будуть нам допомагати і будуть з нами до того моменту, поки ми не отримаємо безпосередньо ту перемогу, яку ми, українці, будемо вважати справедливою. За що їм щира подяка!", — розповів секретар РНБО.

Данілов нагадав, що коли 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, на Заході ніхто не очікував, що війна триватиме довго. Армія РФ вважалася непереможною.

"Я хочу нагадати, що всі аналітики без винятку казали про те, що 24 лютого настане кінець нашої країни. За короткий проміжок часу – за тиждень, півтора, два – вони виконають всі завдання. І Росія вважалася на той час непереможною.А ми на сьогодні вже 1,5 роки доводимо те, що це абсолютно не так", — підкреслив Данілов.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди підтвердили схвалення США на передання Україні F-16.

Також у США пояснили, що для них буде означати перемогу України у війні з Росією.