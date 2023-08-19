Генерал Міллі оцінив шанси України на перемогу у війні
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі впевнений, що Україні знадобиться багато зусиль, щоб виграти у війні проти Росії. При цьому він наголосив, що є різні шлхя досягти бажаного результату.
Таку думку генерал висловив у інтерв'ю The Washington Post.
Чи зможе Україна перемогти
Міллі заявив, що це залежить від того, що мається на увазі під словом "перемога".
"Для України це екзистенціальна боротьба. Це боротьба за виживання. Але для решти Європи і для решти світу, насправді, для США мова йде про правила, щоб вони залишалися в силі. Те, що зробив Путін, — це лобова атака на ті правила міжнародного порядку, які існують вже вісім десятиліть після закінчення Другої світової війни", — вважає генерал.
Міллі також заявив, що Україні доведеться докласти ще багато зусиль, щоб досягти перемоги і повернути свої території.
"Якщо кінцева мета — Україна як вільна, незалежна, суверенна країна з територією, що залишається в недоторканності, то для досягнення цієї мети знадобиться суттєвий рівень зусиль. І це довга, дуже важка війна з великими втратами. Ви можете досягти цих цілей військовими засобами. Це займе багато-багато часу, але ви також можете досягти цих цілей, можливо, за допомогою якихось дипломатичних методів", — додав військовий.
Закулісні дипломатичні переговори між Україною і РФ
За словами генерала, він не збирається коментувати будь-які майбутні події, поточні переговори або щось в цьому роді.
"Я б просто сказав, що є різні способи досягти цих цілей. І я б сказав, що зараз, мабуть, занадто рано говорити про це. Цей контрнаступ ще не вичерпав себе. Так що ми повинні побачити, чим все це скінчиться, і вже потім рухатися далі", — додав Міллі.
Раніше ми розповідали, згідно з оцінкою розвідки США, українські сили не досягнуть Мелітополя цього року. Якщо цей прогноз виявиться вірним, це означатиме, що Київ не виконає головне завдання контрнаступу — розрізання сухопутного коридору Росії до Криму.
Нагадуємо, Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.