Генерал Міллі оцінив шанси України на перемогу у війні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Фото: Washington Times

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі впевнений, що Україні знадобиться багато зусиль, щоб виграти у війні проти Росії. При цьому він наголосив, що є різні шлхя досягти бажаного результату.

Таку думку генерал висловив у інтерв'ю The Washington Post.

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Міллі заявив, що це залежить від того, що мається на увазі під словом "перемога".

"Для України це екзистенціальна боротьба. Це боротьба за виживання. Але для решти Європи і для решти світу, насправді, для США мова йде про правила, щоб вони залишалися в силі. Те, що зробив Путін, — це лобова атака на ті правила міжнародного порядку, які існують вже вісім десятиліть після закінчення Другої світової війни", — вважає генерал.

Міллі також заявив, що Україні доведеться докласти ще багато зусиль, щоб досягти перемоги і повернути свої території.

"Якщо кінцева мета — Україна як вільна, незалежна, суверенна країна з територією, що залишається в недоторканності, то для досягнення цієї мети знадобиться суттєвий рівень зусиль. І це довга, дуже важка війна з великими втратами. Ви можете досягти цих цілей військовими засобами. Це займе багато-багато часу, але ви також можете досягти цих цілей, можливо, за допомогою якихось дипломатичних методів", — додав військовий.

Закулісні дипломатичні переговори між Україною і РФ

За словами генерала, він не збирається коментувати будь-які майбутні події, поточні переговори або щось в цьому роді.

"Я б просто сказав, що є різні способи досягти цих цілей. І я б сказав, що зараз, мабуть, занадто рано говорити про це. Цей контрнаступ ще не вичерпав себе. Так що ми повинні побачити, чим все це скінчиться, і вже потім рухатися далі", — додав Міллі.

Раніше ми розповідали, згідно з оцінкою розвідки США, українські сили не досягнуть Мелітополя цього року. Якщо цей прогноз виявиться вірним, це означатиме, що Київ не виконає головне завдання контрнаступу — розрізання сухопутного коридору Росії до Криму.

Нагадуємо, Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.