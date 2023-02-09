Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Селезнев назвал сроки восстановления россиянами Крымского моста arrow

Селезнев назвал сроки восстановления россиянами Крымского моста

9 февраля 2023 11:59
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Выяснились сроки восстановления россиянами поврежденных участков Крымского моста
Ремонтные работы на поврежденных участках путепровода у оккупантов продолжаются
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные власти не спешат завершить ремонтные работы ввести в эксплуатацию поврежденные взрывом осенью прошлого года участки Крымского моста. Его железнодорожную часть могут восстановить не раньше конца весны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Читайте также:

"На автомобильной части Крымского моста продолжается работа по восстановлению поврежденных осенью взрывом участков дорожного полотна", — сказал Селезнев.

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев

В то же время, по его словам, до ремонта железнодорожного участка оккупанты еще не добрались, потому что там очень серьезные разрушения.

"Им они, скорее всего, планируют начать заниматься в апреле-мае. Поскольку погодные условия не способствуют снятию двух поврежденных конструкций", — предположил военный эксперт.

Что происходит в Крыму

Несмотря на громкие заявления, российские оккупационные власти никак не могут отремонтировать Крымский мост. Из-за взрыва в октябре власти старны-агрессора периодически перекрывают движение на мосту.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту, который россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

В результате инцидента сразу несколько его пролетов свалились в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Кремль в своем "расследовании" утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управление разведки Минобороны.

В то же время представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ "бредом".

В то же время заместитель председателя Совета безопасности россии Дмитрий Медведев продолжает угрожать Украине. На этот раз российский "пьяница" высказался по поводу желания нашей страны вернуть Крым.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

13:43 Чили в огне: несколько дней в стране бушуют масштабные лесные пожары

13:31 У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие

13:30 Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

Эксклюзив

13:30 Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера

13:23 Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:23 В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены

13:20 Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто

13:20 В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка

12:58 Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

12:55 Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Все время держал в руках своего попугая: в Турции из-под завалов достали мальчика, пробывшего там 55 часов

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

19:00 Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 февраля: Овнам — творчество, Львам — положительные эмоции

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Эксклюзив

18:00 Недвижимость для бизнеса в Ирпене: есть ли смысл вкладывать деньги

17:39 "Благодатный" огонь: как пожар на иранском заводе дронов повлияет на воздушные атаки рф

Актуальное по теме

None 9 Февраль 13:42

Чили в огне: несколько дней в стране бушуют масштабные лесные пожары

None 9 Февраль 13:31

У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие

None 9 Февраль 13:30

Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

None 9 Февраль 12:49

Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB