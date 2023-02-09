Выяснились сроки восстановления россиянами поврежденных участков Крымского моста

Ремонтные работы на поврежденных участках путепровода у оккупантов продолжаются

Российские оккупационные власти не спешат завершить ремонтные работы ввести в эксплуатацию поврежденные взрывом осенью прошлого года участки Крымского моста. Его железнодорожную часть могут восстановить не раньше конца весны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"На автомобильной части Крымского моста продолжается работа по восстановлению поврежденных осенью взрывом участков дорожного полотна", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

В то же время, по его словам, до ремонта железнодорожного участка оккупанты еще не добрались, потому что там очень серьезные разрушения.

"Им они, скорее всего, планируют начать заниматься в апреле-мае. Поскольку погодные условия не способствуют снятию двух поврежденных конструкций", — предположил военный эксперт.

Что происходит в Крыму

Несмотря на громкие заявления, российские оккупационные власти никак не могут отремонтировать Крымский мост. Из-за взрыва в октябре власти старны-агрессора периодически перекрывают движение на мосту.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту, который россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

В результате инцидента сразу несколько его пролетов свалились в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Кремль в своем "расследовании" утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управление разведки Минобороны.

В то же время представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ "бредом".

В то же время заместитель председателя Совета безопасности россии Дмитрий Медведев продолжает угрожать Украине. На этот раз российский "пьяница" высказался по поводу желания нашей страны вернуть Крым.