З'ясувалися терміни відновлення росіянами пошкоджених ділянок Кримського мосту

Ремонтні роботи на пошкоджених ділянках шляхопроводу в окупантів тривають

Російська окупаційна влада не поспішає завершити ремонтні роботи та ввести в експлуатацію пошкоджені вибухом восени минулого року ділянки Кримського мосту. Його залізничну частину можуть відновити не раніше кінця весни.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"На автомобільній частині Кримського мосту триває робота з відновлення пошкоджених восени вибухом ділянок дорожнього полотна", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

Водночас, за його словами, до ремонту залізничної ділянки окупанти ще не дісталися, бо там дуже серйозні руйнування.

"Нею вони, скоріш за все, планують почати займатися у квітні-травні. Оскільки погодні умови наразі не сприяють зняттю двох пошкоджених конструкцій", — припустив військовий експерт.

Що відбувається в Криму

Попри гучні заяви, російська влада ніяк не може відремонтувати Кримський міст. Через вибух у жовтні окупаційна влада півострова періодично перекриває рух на мосту.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту, який росія використовує для перекидання бронетехніки та живої сили на південь України, стався потужний вибух.

Внаслідок інциденту одразу кілька його прольотів звалилися у воду. Крім того, було також серйозно пошкоджено залізничну частину конструкції.

Кремль у своєму "розслідуванні" стверджує, що до підриву мосту нібито причетний голова української розвідки Кирило Буданов та Головне управління розвідки Міноборони.

Натомість представник ГУР Андрій Юсов назвав звинувачення з боку фсб "маячнею".

Водночас заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв продовжує погрожувати Україні. Цього разу російський "п'яниця" висловився щодо бажання нашої країни повернути Крим.