Стала ясна причина отсутствия ударной группировки россиян в Беларуси

Враг перемещает свою авиацию по аэродромам государства-сателлита

Высшее руководство российских оккупационных войск не спешит формировать так называемый "ударный кулак" на территории Республики Беларусь, чтобы использовать его в наступлении против Украины. Это можно объяснить отсутствием нормальной системы снабжения ресурсами, а также неуверенностью в удачном завершении операции.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Я думаю, изменилась диспозиция. Они пытались посредством перемещения собственных сил и средств заставить нас переместить свои силы в западные регионы, чтобы обнажить восточный фас и ударить по нему", — высказал свое предположение Селезнев.

Владислав Селезнев

По его словам, враг понял: для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность и функциональность всей белорусской группировки, необходимо перебрасывать ресурсы через всю россию, а затем тянуть их на запад через всю Беларусь.

К тому же, предполагает военный эксперт, россияне не уверены, что Польша не подключится и не совершит превентивный удар по какому-либо скоплению их войск на территории РБ. Или Польша может открыть свое воздушное пространство, чтобы украинские бомбардировщики могли бомбить российские базы на территории Беларуси.

"Нынешняя война меняет все шаблоны, кальки и алгоритмы. Поэтому говорить, что подобные сценарии не возможны по своей сути не следует", — отметил Селезнев.

Какие войска концентрирует россия

В Беларуси пока отсутствуют заметные перемещения ВС рф в приграничных с Украиной районах. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время наступления из Белоруссии на территорию нашей страны не будет.

Российские силы пытаются помешать Украине возобновить инициативу, возможно, накануне запланированного решительного наступления россии на Донбассе. В то же время эксперты считают, что российским силам не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции.

Также ранее издание Bloomberg обнародовало данные, что кремль не изменил своих целей по отношению к Украине и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что кремль не изменил своих целей в отношении Украины. В настоящее время войска армии россии готовятся к новому наступлению, впрочем ВСУ заранее просчитывают все шаги врага.