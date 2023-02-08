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Селезньов припустив, чому росіяни не формують ударне угруповання в Білорусі

8 лютого 2023 11:31
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стала зрозуміла причина відсутності ударного угруповання росіян у Білорусі
Ворог переміщує свою авіацію по аеродромах держави-сателіта
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Вище керівництво російських окупаційних військ не поспішає формувати так званий "ударний кулак" на території Республіки Білорусь, щоб використати його в наступі проти України. Це можна пояснити відсутністю нормальної системи постачання ресурсів, а також невпевненістю у вдалому завершенні операції.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Я думаю, змінилася диспозиція. Вони намагалися за допомогою переміщення власних сил і засобів примусити нас перемістити свої сили до західних регіонів, щоб оголити східний фас і вдарити по ньому", — висловив своє припущення Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

За його словами, ворог зрозумів: для того, щоб забезпечити життєдіяльність і функціональність всього білоруського угруповання, необхідно перекидати ресурси через всю росію, а потім — тягнути їх на захід через всю Білорусь.

До того ж, припускає військовий експерт, росіяни не впевнені, що Польща не підключиться і не здійснить превентивного удару по якомусь скупченню їхніх військ на території РБ. Або Польща може відкрити свій повітряний простір, щоб українські бомбардувальники мали змогу бомбити російські бази на території Білорусі.

"Теперішня війна змінює всі шаблони, кальки та алгоритми. Тому казати, що подібні сценарії не можливі по своїй суті не слід", — зазначив Селезньов.

Які війська концентрує росія

У Білорусі наразі відсутні помітні переміщення ЗС рф у прикордонних з Україною районах. Це свідчить про те, що найближчим часом наступу з Білорусі на територію нашої країни не буде.

Російські сили намагаються перешкодити Україні відновити ініціативу, можливо, напередодні запланованого рішучого наступу рф на Донбасі. Водночас експерти вважають, що російським силам не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції.

Також раніше видання Bloomberg оприлюднило дані, що кремль не змінив своїх цілей щодо України і готується до нового наступу. Путіна не цікавлять втрати, адже він хоче повернути собі ініціативу у війні.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що кремль не змінив своїх цілей щодо України. Наразі війська армії рф готуються до нового наступу, втім ЗСУ наперед прораховують усі кроки ворога.
 

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