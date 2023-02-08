Обучение в Беларуси: раскрыта тактика дальнейших действий вражеских войск на Севере Украины

Оккупанты оставили самолеты и вертолеты на территории дружественной страны

Российские оккупационные войска после проведения учений в период с 16 января по 1 февраля оставили на территории Республики Беларусь свою авиацию так же, как и год назад перед полномасштабным вторжением в Украину. Это может свидетельствовать о планах врага в случае необходимости применить ее против Украины.

Такое мнение высказал Новини.LIVE военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Самолеты россияне после так называемых учений из Беларуси не убрали. Они перегнали самолеты с одного аэродрома (Лунинец) обратно в Мачулищи 11 вертолетов. Это может свидетельствовать о том, что они оставляют для себя пространство для маневра", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

По словам Селезнева, к началу российско-белорусских учений в РБ армией страны-агрессора было завезено около 50 летательных аппаратов разных типов.

Думаю, объяснил он, что тот комплект сил и средств, которые туда затащили россияне для того, чтобы ударить "в спину". Ведь они держат самолеты в Брестской области, то есть напротив наших западных регионов.

Однако, как отметил военный эксперт, стоит врагу напомнить, что украинская ПВО уже далеко не та, которая была в начале войны (но и тогда их самолеты и вертолеты мы валили с неба "пачками"), а значительно мощнее.

К тому же, отметил Селезнев, авиационная бригада, которая в свое время передислоцировалась из-под Севастополя на запад Украины, сможет помочь надежно прикрыть этот сектор.

"Кстати, тактика оставлять после учений технику в Беларуси у россиян наблюдалась и в том году, в январе-феврале. После чего техника зашла в Украину. Поэтому повторение этого исключать нельзя", — констатировал Селезнев.

В то же время он подчеркнул, что, по данным украинской разведки, на территории РБ не наблюдается накопления ударных сил и средств россиян.

Что происходило в Беларуси

Начиная с 16 января и по 1 февраля, на полигонах Республики Беларусь начались совместные с россиянами военные учения, к которым будет привлечена штурмовая и истребительная авиация.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает заключить пакт о ненападении. Также он пригрозил, что жестоко будет реагировать на все.

На территории Республики Беларусь в последние недели наблюдается уменьшение наполовину присутствия российских подразделений, комплектовавшихся из мобилизованных солдат. Эти группы людей оккупационное командование перебросило на луганский фронт в Украину.