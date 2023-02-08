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Селезньов розкрив плани росіян після авіаційних навчань у Білорусі

8 лютого 2023 11:51
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Навчання в Білорусі: розкрито тактику подальших дій ворожих військ на Півночі України
Окупанти залишили літаки та гелікоптери на території дружньої країни
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська після проведення навчань у період з 16 січня по 1 лютого залишили на території Республіки Білорусь свою авіацію так само, як і рік тому назад перед повномасштабним вторгненням в Україну. Це може свідчити про плани ворога у випадку необхідності застосувати її проти Україні.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Літаки росіяни після так званих навчань з Білорусі не прибрали. Вони перегнали літаки з одного аеродрому (Лунинець) назад до Мачулищ 11 вертольотів. Це може свідчити про те, що вони залишають для себе простір для маневру", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

За словами Селезньова, на початок російсько-білоруських навчань до РБ армією країни-агресора було завезено близько 50 літальних апаратів різних типів.

Думаю, пояснив він, що той комплект сил і засобів, які туди затягнули росіяни для того, щоб вдарити "у спину". Адже вони тримають літаки в Брестській області, тобто навпроти наших західних регіонів.

Однак, як зазначив військовий експерт, варто ворогу нагадати, що українська ППО вже далеко не та, що була на початку війни (але й тоді їхні літаки та гелікоптери ми валили з неба "пачками"), а значно потужніша.

До того ж, зауважив Селезньов, авіаційна бригада, яка свого часу передислокувалася з-під Севастополя на захід України, зможе допомогти надійно прикрити той сектор.

"До речі, тактика залишати після навчань техніку в Білорусі у росіян спостерігалася і того року, у січні-лютому. Після чого та техніка зайшла в Україну. Тому повторення цього виключати не можна", — констатував Селезньов.

Водночас він наголосив, що, за даними української розвідки, наразі на території РБ не спостерігається накопичення ударних сил та засобів росіян.

Що відбувалося в Білорусі

Починаючи з 16 січня і до 1 лютого, на полігонах Республіки Білорусь розпочалися спільні з росіянами військові навчання, до яких буде залучена штурмова та винищувальна авіація.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонує укласти пакт про ненапад. Також він пригрозив, що жорстоко реагуватиме на все.

На території Республіки Білорусь в останні тижні спостерігається зменшення наполовину присутності російських підрозділів, які комплектувалися з мобілізованих солдат. Ці групи людей окупаційне командування перекинуло на луганський фронт в Україну.
 

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