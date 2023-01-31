На переважній більшості ділянок фронту агресор змушений сидіти в обороні, - Селезньов

На переважній більшості ділянок фронту агресор змушений сидіти в обороні

Російські окупаційні війська на сьогодні тимчасово отримали воєнну ініціативу на чотирьох бойових напрямках. Це вилилося в активізацію наступальних дій ворожих підрозділів.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"На теперішній час на чотирьох ділянках фронту вони мають ініціативу", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

За його словами, йдеться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Вугледарський напрямки.

"На них росіяни проводять наступальні дії. На решті ділянок фронту вони перебувають в обороні", — констатував військовий експерт.

Водночас Селезьов наголосив, що казати про те, що росіяни мають повну ініціативу, — вкрай неправильно.

"Десь вони мають можливості задавати тонові тенденції, десь навпаки — ми", — пояснив український офіцер.

Що відбувається на передовій

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська перейшли до наступальних дій на Лиманському напрямку. Раніше ворог на цьому напрямку оборонявся.

За інформацією Інституту вивчення війни, російські сили намагаються перешкодити Україні відновити ініціативу, можливо, напередодні запланованого рішучого наступу рф на Донбасі. Водночас експерти вважають, що російським силам не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції.

На території Республіки Білорусь в останні тижні спостерігається зменшення наполовину присутності російських підрозділів, які комплектувалися з мобілізованих солдат. Ці групи людей окупаційне командування перекинуло на Луганський фронт в Україну.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko