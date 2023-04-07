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Селезнев раскрыл смысл возможных переговоров с россиянами по Крыму

7 апреля 2023 10:41
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Что Украина потребует от России в вопросе Крыма
Успешное контрнаступление позволит Зеленскому диктовать россии свои условия. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

В случае положительной реализации плана по освобождению двух южных регионов от россиян украинская сторона сможет получить карт-бланш для начала переговоров с властями россии об условиях деоккупации Крыма. Это позволит избежать лишних потерь как со стороны военных, так и со стороны гражданского населения полуострова и его объектов.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE по поводу заявления одного из советников ОП высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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"Предательства в этом высказывании нет, а есть четкая позиция украинских властей: никаких переговорных треков с врагом. Но в случае освобождения юга Запорожской и Херсонской областей переговорные позиции Украины кратно вырастут, и здесь мы будем диктовать условия", — сказал Селезнев.

 

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев

К тому же, отметил он, в таком случае с целью минимизации наших потерь и разрушений, помня, что лучшая драка это та, которая не началась, будет озвучен подходящий вариант для российской стороны по освобождению от нее Крыма.

"Пойдут ли на такой вариант развития событий наши российские визави? Мой ответ — нет. Потому что для путина Крым это — "сакральное" место, и он будет до последнего за него держаться", — убежден Селезнев.

В то же время он подчеркнул, что пока будут продолжаться соответствующие переговорные процессы, у украинской армии будет возможность накопить силы и средства для того, чтобы продолжить наступление.

"Но на международном уровне будет определена абсолютно четкая позиция: Украина предложила вариант решения вопроса, россия его отвергла, поэтому нам не остается ничего иного, как военными средствами деоккупировать территорию Украины в ее международно признанных границах", — выразил свое видение развития событий военный эксперт.

Что власть говорит о Крыме

Советник Президента Владимира Зеленского Андрей Сибига изданию Financial Times заявил, что Украина готова обсудить будущее Крыма с рф, если ВСУ достигнут границы оккупированного полуострова.

В свою очередь, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на какие-либо территориальные уступки россии. В частности, он подчеркнул, что Украина не будет договариваться с россиянами по поводу будущего оккупированного Крыма.

Напомним, по мнению западных аналитиков, новое украинское контрнаступление станет проверкой способности украинской армии перевооружать и восстанавливать батальоны.

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