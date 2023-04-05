У ГУР звернулися до мешканців Криму із закликом співпрацювати з українськими спецслужбами
ГУР МО України звернулося до мешканців тимчасово окупованого Криму. Розвідка закликає людей співпрацювати з Силами оборони України.
Про це повідомляє ГУР МО.
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"Жителі Криму, дякуємо вам за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів! Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка, наближають нашу Перемогу!", — йдеться у повідомленні.
Українська розвідка закликала й надалі повідомляти про розташування окупаційних сил та засобів:
- пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
- складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
- точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
- місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
- штабів та пунктів управління окупаційними військами;
- місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).
У ГУР надали контакти для передачі інформації:
Телефон: +380969455341 (Signal, WhatsApp).
Чат для мешканців Криму.
Бот у Telegram.
Нагадаємо, всі думали, що Крим знову буде українським за 20 чи 50 років, а розпочата росією широкомасштабна війна створила передумови для можливого звільнення Криму вже зараз. У росії немає ресурсів втримати Крим, Донецьк і Луганськ. За пів року Україна зайде в місто.
Також ми писали, що у Криму окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ. У місті російські окупаційні війська вирили траншеї, що тягнуться на кілька кілометрів.
Супутникові зображення, надані компанією Maxar показують, що росія також побудувала десятки подібних оборонних споруд.