Стало известно, какую тактику используют русские во время своего контрнаступления.

У врага есть несколько дней, чтобы воспользоваться "окном возможностей"

Российская оккупационная армия имеет примерно десять дней на попытку повторного широкомасштабного наступления в Украине. Но тактика и характер этого наступления будет различаться от прошлых.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Много кто из специалистов сейчас склонен к мнению, что "окно возможностей" для путинской армии помещено в промежуток 10-20 февраля", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

Но, добавил он, по факту это самое обещанное наступление армии российского диктатора уже продолжается.

"Единственное отличие — это происходит не сразу и везде. Эта операция не будет похожа на операцию 24 февраля прошлого года", — предположил военный эксперт.

То есть, пояснил он, эти атаки уже происходят, и враг наращивает свою интенсивность, пытается продавить украинскую оборону.

Что делает агрессор

Как сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, российские оккупационные войска планируют начать новое масштабное наступление на Украину в течение 10 следующих дней. Официальный Киев уже располагает этими данными.

Российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Однако украинские силы не позволяют им получить значительные успехи.

Оккупационная "власть" объявила в части Крыма высокий уровень террористической угрозы. По мнению украинской разведки, это может свидетельствовать о возможности войны на полуострове.

Фото: Alexander Ermochenko/Reuters