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Среди раненых россиян резко возросло количество смертей: в Генштабе назвали причины

24 марта 2023 07:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
оккупанты терпят значительные потери
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Луганской области оккупанты понесут масштабные потери. С 17 по 21 марта количество смертей среди раненых захватчиков резко возросло, также увеличилось количество койко-мест в имеющихся госпиталях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Так, из-за значительных потерь, которые оккупанты понесут каждый день, противник увеличил количество койко-мест в имеющихся госпиталях, функционирующих на временно захваченной территории Луганской области.

В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400.

В то же время все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию российской федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта.

Также отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.

Напомним, недавно офицер США Дэн Райс рассказал, сколько солдат ежемесячно теряет рф. На фронте ежемесячно гибнет около 25 тысяч российских оккупантов.

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