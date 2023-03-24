Среди раненых россиян резко возросло количество смертей: в Генштабе назвали причины
В Луганской области оккупанты понесут масштабные потери. С 17 по 21 марта количество смертей среди раненых захватчиков резко возросло, также увеличилось количество койко-мест в имеющихся госпиталях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Смертность оккупантов
Так, из-за значительных потерь, которые оккупанты понесут каждый день, противник увеличил количество койко-мест в имеющихся госпиталях, функционирующих на временно захваченной территории Луганской области.
В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400.
В то же время все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию российской федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта.
Также отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.
Напомним, недавно офицер США Дэн Райс рассказал, сколько солдат ежемесячно теряет рф. На фронте ежемесячно гибнет около 25 тысяч российских оккупантов.