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Среди погибших офицеров 128-й бригады был один из лучших артиллеристов Украины

5 ноября 2023 12:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Среди погибших офицеров 128-й бригады был один из лучших артиллеристов Украины
Артиллерист 128-й ОГШБр Дмитрий "Таксист" Милютин. Фото: Telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Запорожской области в результате ракетного удара погибли скопившиеся в одном месте во время церемонии награждения офицеры 128-й ОГШБр. Из-за погибших оказался один из лучших артиллеристов Украины Дмитрий "Таксист" Милютин.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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"Дважды доброволец. АТО и полномасштабная война. Работал в Дебальцево во время обороны города. Встречались с ним там на позициях 128-й бригады", — написал Цаплиенко.

Он также предположил, что пораженный российский корабль в Керчи был местью за погибших офицеров.

"Но мы их могли не потерять, если бы выполнялся приказ на запрет "совкового" построения на фронте. И тот, кто проигнорировал этот приказ, дав соответствующую команду, просто должен ответить. По закону. Это будет честно и справедливо", — резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что враг 3 ноября нанес удар по 26 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. В результате погибли военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Напомним, ранее мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ) заявила, что имеет достаточные основания полагать, что 5 октября именно Российская Федерация нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. В результате этого удара погибли 59 гражданских лиц.

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