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Серед загиблих офіцерів 128-ої бригади був один з найкращих артилеристів України

5 листопада 2023 12:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Серед загиблих офіцерів 128-ої бригади був один з найкращих артилеристів України
Артилерист 128-ї ОГШБр Дмитро "Таксист" Мілютін. Фото: Telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Запорізький області внаслідок ракетного удару загинули офіцери 128-ої ОГШБр, які скупчилися в одному місці під час церемонії нагородження. Серез загиблих виявився один з найкращих артилеристів України Дмитро "Таксист" Мілютін. 

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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"Двічі доброволець. АТО і повномасштабна війна. Працював в Дебальцевому під час оборони міста. Зустрічались з ним там на позиціях 128-ої бригади", — написав Цаплієнко.

Він також припустив, що уражений російський корабель в Керчі був помстою за загиблих офіцерів. 

"Але ми їх могли не втратити, якби виконувався наказ на заборону "совкового" шикування на фронті. І той, хто проігнорував цей наказ, давши відповідну команду, просто має відповісти. За законом. Це буде чесно і справедливо", — резюмував він.

Раніше ми повідомляли, що ворог 3 листопада завдав удару по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Внаслідок чого загинули військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Нагадаємо, раніше моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ) заявила, що має достатні підстави вважати, що 5 жовтня саме Російська Федерація завдала ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Внаслідок цього удару загинуло 59 цивільних осіб.

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