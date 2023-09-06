Взрывы ночью 6 сентября: детали вражеского удара

Взрыв в ночном городе после атаки противника. Фото: google.com

В Одесской области ночью, 6 сентября, раздаются взрывы. Так, под обстрел попало такое направление как Килия — Измаил — Рени. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области ночью 6 сентября

Отмечается, что оккупанты запустили несколько групп ударных дронов по югу Украины.

После часа ночи в Одесской области прозвучала серия взрывов, сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Боевая работа Сил обороны, в частности ПВО, на юге Одесской области продолжается. Подробности последствий вражеской атаки — в подходящее время", — отметил Братчук.

Воздушные силы зафиксировали запуск ударных БпЛА с полигона Чауда в оккупированном Крыму и российского Приморско-Ахтарска на побережье Черного моря.

Напомним, 2 сентября, в Кривом Роге раздались взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога. 2 сентября, в Кривом Роге раздались взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога.

В сообщении местных СМИ говорится, что в городе прогремели мощные взрывы. При этом в Воздушных силах ВСУ предупредили несколько раньше, что на Днепропетровщине существует ракетная опасность.