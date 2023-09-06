Взрывы ночью 6 сентября: детали вражеского удара

Серия взрывов в Одесской области: что известно о вражеской атаке
В Одесской области ночью, 6 сентября, раздаются взрывы. Так, под обстрел попало такое направление как Килия — Измаил — Рени. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одесской области ночью 6 сентября
Отмечается, что оккупанты запустили несколько групп ударных дронов по югу Украины.
После часа ночи в Одесской области прозвучала серия взрывов, сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Боевая работа Сил обороны, в частности ПВО, на юге Одесской области продолжается. Подробности последствий вражеской атаки — в подходящее время", — отметил Братчук.
Воздушные силы зафиксировали запуск ударных БпЛА с полигона Чауда в оккупированном Крыму и российского Приморско-Ахтарска на побережье Черного моря.
Напомним, 2 сентября, в Кривом Роге раздались взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога. 2 сентября, в Кривом Роге раздались взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога.
В сообщении местных СМИ говорится, что в городе прогремели мощные взрывы. При этом в Воздушных силах ВСУ предупредили несколько раньше, что на Днепропетровщине существует ракетная опасность.