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Серія вибухів на Одещині: що відомо про ворожу атаку

6 вересня 2023 02:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в Одеській області вночі 6 вересня: деталі ворожого удару
Вибух у нічному місті після атаки ворога. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Одеській області вночі, 6 вересня, лунають вибухи. Так, під обстріл потрапив такий напрямок як Кілія — Ізмаїл — Рені. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одеській області вночі 6 вересня

Зазначається, що окупанти запустили кілька груп ударних дронів по півдню України.

Після першої ночі на Одещині пролунала серія вибухів, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Бойова робота Сил оборони, зокрема ППО, на півдні Одещини триває. Подробиці наслідків ворожої атаки — у слушний час", — зазначив Братчук.

Повітряні сили зафіксували запуск ударних БпЛА з полігону Чауда в окупованому Криму та російського Приморсько-Ахтарська, що на узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, 2 вересня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу. 2 вересня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу.

У повідомленні місцевих ЗМІ йдеться, що у місті пролунали потужні вибухи. При цьому у Повітряних силах ЗСУ попередили трохи раніше, що на Дніпропетровщині існує ракетна небезпека.

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