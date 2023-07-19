Серия взрывов в Одессе
Ночью 19 июля в Одессе слышны взрывы. Сообщается о не менее двух. Регион "отбивается" от вражеских ракет.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
Взрывы в Одессе ночью 19 июля
Ночью 19 июля в Одессе раздаются взрывы. Как предупреждали военные, ракетная опасность была зафиксирована в северных, центральных и восточных областях.
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Воздушные силы также сообщают о вылете четырех Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и четырех Ту-22м3 вдоль восточной границы.
Напомним, враг этой ночью снова устроил воздушную атаку по территории Украины.
Так, ракетная опасность объявлена в Николаевской, Херсонской областях. Кроме того, угроза вражеских атак с применением ракет находится также в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.