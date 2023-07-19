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Серия взрывов в Одессе

19 июля 2023 01:05
обновлено: 01:16
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Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Одессе ночью 19 июля
Взрывы в Одессе. Фото: ГСЧС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 19 июля в Одессе слышны взрывы. Сообщается о не менее двух. Регион "отбивается" от вражеских ракет. 

Об этом пишут мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одессе ночью 19 июля

Ночью 19 июля в Одессе раздаются взрывы. Как предупреждали военные, ракетная опасность была зафиксирована в северных, центральных и восточных областях.

01:13:

Воздушные силы также сообщают о вылете четырех Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и четырех Ту-22м3 вдоль восточной границы.

Напомним, враг этой ночью снова устроил воздушную атаку по территории Украины.

Так, ракетная опасность объявлена в Николаевской, Херсонской областях. Кроме того, угроза вражеских атак с применением ракет находится также в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

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