Серія вибухів в Одесі
В ночі 19 липня в Одесі чути вибухи. Повідомляється про щонайменше два. Регіон "відбивається" від ворожих ракет.
Про це пишуть моніторингові канали.
Вибухи в Одесі вночі 19 липня
Вночі 19 липня в Одесі лунають вибухи. Як попереджали військові, ракетна небезпека зафіксована у північних, центральних та східних областях.
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Повітряні сили також повідомляють про виліт чотирьох Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ) та чотирьох Ту-22м3 вздовж східного кордону.
Нагадаємо, ворог цієї ночі знову влаштував повітряну атаку по території України.
Так, ракетну небезпеку оголошено в Миколаївській, Херсонській областях. Крім того, загроза ворожих атак із застосуванням ракет також знаходиться у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.