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Серія вибухів в Одесі

19 липня 2023 01:05
оновлено: 01:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в Одесі вночі 19 липня
Вибухи в Одесі. Фото: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В ночі 19 липня в Одесі чути вибухи. Повідомляється про щонайменше два. Регіон "відбивається" від ворожих ракет.

Про це пишуть моніторингові канали.

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Вибухи в Одесі вночі 19 липня

Вночі 19 липня в Одесі лунають вибухи. Як попереджали військові, ракетна небезпека зафіксована у північних, центральних та східних областях.

01:13:

Повітряні сили також повідомляють про виліт чотирьох Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ) та чотирьох Ту-22м3 вздовж східного кордону.

Нагадаємо, ворог цієї ночі знову влаштував повітряну атаку по території України. 

Так, ракетну небезпеку оголошено в Миколаївській, Херсонській областях. Крім того, загроза ворожих атак із застосуванням ракет також знаходиться у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

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