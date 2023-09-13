Вибухи у Севастополі 13 вересня

Серия взрывов в Севастополе. Фото иллюстративное: Google

В оккупированном Севастополе раздаются взрывы сегодня, около трех ночи, 13 сентября. Местные насчитали их чуть меньше десятка.

Мониторинговые каналы пишут, что там работает вражеская ПВО.

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Монторинговые каналы сообщают, что во временно оккупированном Крыму в Севастополе раздаются взрывы.

Предварительно речь идет о семи взрывах.

Также сообщается, что оккупационные власти временно остановили движение по Крымскому мосту.

Напомним, РФ готовит для военных, вернувшихся с войны против Украины земельные участки. Во временно оккупированном Крыму уже "нарезали" более 4 тысяч земельных участков.

Также мы писали, что в Москве, около полуночи 12 сентября, раздаются мощные взрывы. Пожар произошел у Останкинской телебашни.