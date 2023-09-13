У Москві лунають потужні вибухи, — російські ЗМІ

У Москві лунають вибухи. Фото: скриншот

У Москві, близько опівночі 12 вересня лунають потужні вибухи. Пожежа сталася біля Останкінської телевежі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вибухи у Москві

Повідомляєтся, що у центрі Москви біля Останкінської телевежі лунають потужні вибухи. Сталася пожежа. Пишуть також, що там зараз працює багато рятувальників.

Нагадаємо, в Росії через катастрофічні втрати окупантів на фронті очікується початок масової примусової мобілізації населення. Вона торкнеться і тимчасово окупованих територій України.