"Август будет урожайным": главное из вечернего обращения Зеленского
Сегодня, 16 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, касающуюся ситуации и потребностей на фронте. Значительное внимание на заседании было уделено оборонным вопросам, которые Правительство обсуждает совместно с партнерами.
Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского.
Ставка 16 августа
"Провел сегодня Ставку. Фронтовые вопросы, которые важны сейчас. Оборонные вопросы, важны стратегически. Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и Министерство обороны — разговор о боеприпасах. Вице-премьер-министр Федоров и Госспецсвязь — то, что касается дронов и в целом наших технологических возможностей", — говорит Зеленский.
Отмечается, что украинские защитники на фронте сейчас нуждаются в беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы и военной ПВО. Эти вопросы решаются, как объясняет глава государства, с иностранными партнерами, а также наращиванием производства в Украине.
"Август будет урожайным"
Как отметил Зеленский, август будет "урожайным месяцем", который ознаменуется новыми пакетами военной помощи, важными политическими решениями и особой поддержкой.
"Провел сегодня и длительное совещание по поводу нашей международной активности сейчас, во второй половине августа. Новые пакеты обороны. Новые политические решения ради Украины. Поддержка для нашего государства и людей. Этот август должен быть урожайным для Украины — это задача для всей команды нашего государства, для каждого и каждого, кто работает ради успеха Украины", — говорит Зеленский.
Удары по портам
Глава государства также напомнил, что минувшей ночью российские оккупанты целенаправленно ударили по украинским портам. Эта инфраструктура, как объясняет Зеленский, важна не только для Украины, но и для всего мира. Он призвал мир противодействовать этому.
"Базовые вещи, которые дают каждому обществу нормальную жизнь, — это еда на столах у семей. Никакой другой террорист в мире, кроме России, еще никогда так откровенно и намеренно не бил по безопасности сразу стольких народов", — говорит Зеленский.
Напомним, 16 августа Президент Украины Владимир Зеленский наградил бойцов, воюющих на Донбассе. Он отметил бригады и поблагодарил каждого военного.