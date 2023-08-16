"Август будет урожайным": главное из вечернего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: google

Сегодня, 16 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, касающуюся ситуации и потребностей на фронте. Значительное внимание на заседании было уделено оборонным вопросам, которые Правительство обсуждает совместно с партнерами.

Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского.

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Ставка 16 августа

"Провел сегодня Ставку. Фронтовые вопросы, которые важны сейчас. Оборонные вопросы, важны стратегически. Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и Министерство обороны — разговор о боеприпасах. Вице-премьер-министр Федоров и Госспецсвязь — то, что касается дронов и в целом наших технологических возможностей", — говорит Зеленский.

Отмечается, что украинские защитники на фронте сейчас нуждаются в беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы и военной ПВО. Эти вопросы решаются, как объясняет глава государства, с иностранными партнерами, а также наращиванием производства в Украине.

"Август будет урожайным"

Как отметил Зеленский, август будет "урожайным месяцем", который ознаменуется новыми пакетами военной помощи, важными политическими решениями и особой поддержкой.

"Провел сегодня и длительное совещание по поводу нашей международной активности сейчас, во второй половине августа. Новые пакеты обороны. Новые политические решения ради Украины. Поддержка для нашего государства и людей. Этот август должен быть урожайным для Украины — это задача для всей команды нашего государства, для каждого и каждого, кто работает ради успеха Украины", — говорит Зеленский.

Удары по портам

Глава государства также напомнил, что минувшей ночью российские оккупанты целенаправленно ударили по украинским портам. Эта инфраструктура, как объясняет Зеленский, важна не только для Украины, но и для всего мира. Он призвал мир противодействовать этому.

"Базовые вещи, которые дают каждому обществу нормальную жизнь, — это еда на столах у семей. Никакой другой террорист в мире, кроме России, еще никогда так откровенно и намеренно не бил по безопасности сразу стольких народов", — говорит Зеленский.

Напомним, 16 августа Президент Украины Владимир Зеленский наградил бойцов, воюющих на Донбассе. Он отметил бригады и поблагодарил каждого военного.